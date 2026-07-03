Selalu Diberkahi Semesta, 8 Weton Ini Bawa Keberuntungan dan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang membawa keberuntungan finansial. (Magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan dan kelimpahan rezeki. Hal tersebut dikaitkan dengan karakter mereka yang dikenal ramah, tulus, dan senang membantu orang lain.
Pemilik weton-weton ini diyakini memiliki rasa kepedulian yang tinggi serta mudah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Sikap positif tersebut dipercaya membawa dampak baik dalam kehidupan, mulai dari terbukanya peluang rezeki hingga terciptanya relasi sosial yang harmonis.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Alun Firmansyah, terdapat delapan weton yang disebut membawa keberuntungan dan rezeki berkat kepribadian mereka yang baik hati menurut Primbon Jawa.
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1. Jumat Wage
Dengan neptu 10, weton ini berada di bawah naungan lintang magelut yang membawa keberkahan berlimpah. Sosok kelahiran ini dikenal memiliki kecerdasan tinggi, selalu bersemangat, dan energik dalam menghadapi tantangan hidup.
Mereka memiliki kejujuran yang terpuji dan kebiasaan menolong sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Diprediksi akan mengalami kemajuan signifikan dalam karir serta kekayaan di masa mendatang dengan aliran rezeki yang sangat lancar.
2. Jumat Legi
Memiliki neptu 13, weton ini melahirkan pribadi yang dapat diandalkan dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Karakteristik mereka yang bertanggung jawab dan pantang menyerah membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan serta posisi penting di tempat kerja.
Kemuliaan hati mereka tercermin dari sikap yang tidak pernah mengeluh dan selalu siap membantu mencari solusi bagi permasalahan orang lain. Kemampuan mengendalikan emosi menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan, dengan prediksi akan memperoleh rezeki berlimpah dan kemajuan karir.
3. Selasa Wage
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