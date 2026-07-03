Jangan Main-main dengan Mereka, 5 Weton Ini Diyakini Paling Berbahaya Menurut Primbon Jawa

5 weton paling berbahaya bila dijadikan musuh
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya berkaitan dengan peruntungan dan rezeki seseorang, tetapi juga mencerminkan sifat serta karakter yang dimilikinya. Beberapa weton bahkan disebut memiliki karakter yang kuat dan tegas sehingga kerap menarik perhatian.
Di antara berbagai jenis weton, ada sejumlah weton yang dikenal memiliki watak dominan, berpendirian teguh, dan sulit dipengaruhi. Karakter tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk tampil sebagai pemimpin yang disegani. Namun, dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat yang sama juga diyakini berpotensi mengarah pada perilaku negatif apabila tidak dikendalikan dengan baik.
Aura dan kekuatan karakter yang melekat pada weton-weton ini dipercaya mampu memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya, baik dalam hal positif maupun sebaliknya.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter paling kuat, mulai dari sosok calon pemimpin yang berwibawa hingga pribadi yang dinilai cerdik menurut Primbon Jawa.
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Rabu Pahing merupakan perpaduan hari Rabu yang berada di bawah pengaruh planet Merkurius dengan pasaran Pahing yang melambangkan keberanian dan kekuatan mental.
Orang-orang dengan weton ini memiliki mental sekuat baja dan semangat juang yang luar biasa tinggi, mereka pantang menyerah meski dihadapkan pada tantangan terberat sekalipun.
Dalam sejarah, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan sosok satria atau pemimpin perang yang tak gentar menghadapi bahaya.
Mereka bukan tipe penunggu kesempatan, melainkan aktif menciptakan peluang melalui kerja keras dan tekad baja yang mereka miliki.
Namun, kekuatan ini bisa menjadi bumerang karena mereka seringkali terlalu keras terhadap diri sendiri, menuntut kesempurnaan dalam segala hal.
Dalam hubungan sosial, mereka cenderung memberlakukan standar tinggi pada orang-orang di sekitarnya, menginginkan semua orang mengikuti etos kerja dan kedisiplinan mereka.
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