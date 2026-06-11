3 Makanan Ini Jadi Berbahaya Setelah 2 Hari di Dalam Kulkas, Apa Saja?

JawaPos.com - Beberapa makanan diketahui bisa menjadi berbahaya bagi kesehatan hanya dua hari setelah disimpan.
Walaupun telah disimpan di lemari es sepanjang waktu, makanan tersebut bisa beresiko bagi kesehatan Anda.
Melansir eatingwell, berikut tiga makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas selama lebih dari 48 jam.
1. Daging dan makanan laut yang kurang matang
Protein hewani yang belum dimasak sepenuhnya dapat menimbulkan peningkatan risiko keamanan pangan karena bakteri seperti E. coli, Listeria, atau Salmonella.
Bakteri berbahaya ini, yang mati ketika makanan dimasak hingga suhu yang aman, mungkin tidak hancur ketika makanan dimasak pada suhu yang lebih rendah.
Itulah mengapa banyak restoran menyertakan peringatan di menu mereka bahwa mengonsumsi daging atau makanan laut yang kurang matang dapat menimbulkan risiko kesehatan.
Bakteri menggunakan protein ini sebagai sumber nutrisi untuk tumbuh dan berkembang biak.
Sebaiknya panaskan kembali makanan ini hingga suhu yang aman (minimal 74°C) dan jangan menyimpannya terlalu lama di lemari es.
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