Sering Dikejar Uang dari Arah Manapun, 6 Shio Ini Bagaikan Magnet Rezeki

JawaPos.com – Menurut astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi akan menikmati keberuntungan yang melimpah sepanjang tahun 2026.

Hoki yang terus mengiringi mereka diyakini membuka banyak peluang untuk memperoleh rezeki dan meningkatkan kondisi finansial.

Keberuntungan tersebut disebut mampu menarik aliran rezeki dari berbagai sisi, sehingga pemilik shio tertentu berpeluang meraih kemakmuran dan kesuksesan yang lebih besar.

Karena itu, mereka kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki daya tarik kuat terhadap peluang dan keberuntungan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang diprediksi menjadi magnet rezeki dan dikejar hoki sepanjang tahun 2026 menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan yang lahir pada tahun 1962, 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam) dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa tinggi.

Mereka tidak pernah gentar menghadapi tantangan finansial yang berat dan selalu siap bekerja keras untuk meraih target keuangan yang telah ditetapkan.

Ketekunan dan kegigihan menjadi kunci utama yang membuat Shio Macan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun.