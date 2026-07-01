3 Weton yang Diramalkan akan Mendapatkan Keistimewaan Rezeki di Tahun 2026, Nasibnya Mujur Banyak Uang

Weton yang diramalkan akan mendapatkan keistimewaan rezeki di tahun 2026 ketika nasib mujur membuat orang jadi punya banyak uang. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menurut primbon Jawa hanya ada beberapa weton saja yang punya keberuntungan besar di tahun 2026.
Orang-orang yang terpilih ini dikatakan akan punya banyak rezeki di mana beberapa di antaranya berbeda dari yang lain.
Selain kelancaran rezeki materi, banyak hal-hal baik lain yang mungkin datang dan membuat nasib di tahun ini terasa baik dan sangat berpihak.
Melansir dari kanal YouTube TV KDM, berikut weton yang diramalkan akan mendapatkan keistimewaan rezeki di tahun 2026 ketika nasib mujur membuat orang jadi punya banyak uang.
1. Weton Jumat Legi
Menurut ramalan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Jumat Legi akan punya keberuntungan di tahun 2026 ini.
Di tahun ini, mereka yang berweton satu ini diprediksi akan punya serangkaian peluang mendongkrak kualitas hidup.
Mereka tidak hanya akan mendapat satu melainkan banyak peluang yang bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan mengantarkan kesuksesan.
Rezeki mereka tidak akan lagi datang tidak menentu seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi banyak di banyak waktu.
2. Weton Senin Pon
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