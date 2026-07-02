Uang Selalu Ada, 5 Shio Ini Diprediksi Jadi Penakluk Segala Kesulitan

JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang dikenal memiliki ketangguhan mental lebih kuat dibanding yang lain.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah dan mampu bangkit kembali setelah menghadapi berbagai rintangan.

Di saat sebagian orang bisa goyah oleh tekanan, shio-shio tertentu justru menjadikan tantangan sebagai dorongan untuk berkembang dan mencapai keberhasilan.

Dengan sikap pantang menyerah, mereka diyakini mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan lebih tenang dan tuntas.

Mengutip kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi kesulitan dan menuntaskan berbagai urusan dengan baik.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau merupakan Shio yang memiliki lambang ketekunan, mereka tidak suka banyak bicara, tapi pekerja keras tanpa lelah.

Ketika masalah datang, mereka tidak panik tapi mereka diam dan berpikir lalu bertindak dengan sabar. Hidup Shio Kerbau sering tidak mudah, tapi itulah yang membuat mereka luar biasa tangguh.

Dalam urusan rezeki, Shio Kerbau mungkin lambat tapi pasti. Masalah finansial yang selama ini menekan perlahan akan terurai satu-persatu.