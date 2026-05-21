3 Zodiak Selalu Overthinking Akan Diselingkuhi, Satu Kebohongan Auto Membuat Mereka Tidak Percaya

JawaPos.com-Beberapa zodiak bisa langsung merasa nyaman saat berada di dalam hubungan.

Namun, ada juga zodiak yang terus menerus paranoid terhadap pasangannya sendiri. Mereka kerap overthinking pasangannya berselingkuh.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga zodiak yang khawatir akan diduakan oleh pasangannya.

Taurus

Taurus tidak ingin terlalu sering disakiti lagi. Saat mulai hubungan anda menjalaninya dengan benar-benar serius. Anda tidak tahan membayangkan akan dikhianati oleh seseorang yang anda cintai.

Cancer

Cancer memasukkan setiap perkataan ke dalam hati. Namun rasa sakit tidak akan sembuh, disaat anda mengetahui bahwa mereka diam-diam berbohong dan bermain di belakang anda, saat anda mengira semuanya baik-baik saja.

Scorpio

Saat seseorang memperlakukan anda dengan baik, anda justru paranoid ada sesuatu yang sedang mereka permainkan. Anda mulai curiga motif dari seseorang yang mendekati anda. Bahkan satu kebohongan hanya akan membuat anda terus menerus overthinking apakah mereka akan mengulanginya lagi.