4 Zodiak yang Kerap Berprasangka Buruk, Mengira Orang Lain Hanya Akan Membenci Mereka

Ilustrasi prasangka buruk. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak dipenuhi dengan rasa percaya diri. Mereka memahami nilai diri sendiri dan yakin bahwa orang-orang di sekitarnya juga melihat yang sama.
Namun, ada pula zodiak yang cenderung lebih pesimis. Mereka sering khawatir bahwa semua orang di sekitar mereka, diam-diam membenci dan hanya akan menyakiti mereka.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (3/7) berikut adalah zodiak yang kerap berpikiran buruk bahwa orang lain hanya akan membenci mereka.
Cancer
Cancer adalah sosok yang sensitif. Itulah sebabnya anda mudah memasukkan segala sesuatu ke dalam hati. Anda akan langsung menganggap bahwa mereka berniat menyakiti anda. Orang-orang terdekat anda ingin anda mempercayai mereka. Jika anda terus khawatir akan dihakimi, anda tidak akan pernah cukup rileks untuk menurunkan pertahanan dan benar-benar membuka hati.
Scorpio
Scorpio memiliki sifat yang pesimis. Namun, jangan sampai anda selalu menganggap hal terburuk dari setiap orang dan setiap situasi. Berhentilah menganggap diri anda tahu apa yang dipikirkan orang lain.
Taurus
Taurus bukan hanya suka berpikir berlebihan, tetapi juga kesulitan menerima hal-hal baik yang datang dalam hidup. Berhentilah mencari-cari masalah atau menafsirkan secara berlebihan setiap ucapan orang lain.
Capricorn
Capricorn sering curiga bahwa orang-orang di sekitar mereka memiliki maksud tersembunyi. Saat seseorang bersikap baik pada anda, anda justru bertanya-tanya apa yang mereka inginkan atau apakah mereka sedang berusaha memanipulasikan anda. Ada orang-orang yang mencintai anda, menginginkan yang terbaik untuk anda, dan hanya ingin menjalin hubungan yang tulus tanpa maksud tersembunyi.
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