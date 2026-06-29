8 Perilaku Ini Bikin Orang Langsung Membenci Kamu Menurut Psikologi, Meskipun Sepele

JawaPos.com – Beberapa kebiasaan yang terlihat sederhana ternyata dapat memengaruhi cara orang lain menilai diri seseorang. Dalam psikologi, perilaku tertentu yang sering dianggap sepele justru bisa meninggalkan kesan kurang baik dan membuat orang merasa tidak nyaman saat berinteraksi.

Tanpa disadari, tindakan-tindakan tersebut dapat mengurangi simpati dari orang di sekitar, bahkan berpotensi merusak hubungan sosial apabila terus dilakukan. Karena itu, penting untuk mengenali dan mengevaluasi kebiasaan yang mungkin memberikan dampak negatif terhadap cara orang lain memandang kita.

Mengutip geediting.com pada Senin (29/6), terdapat delapan perilaku yang tampak biasa saja, tetapi menurut psikologi dapat membuat orang lain cepat kehilangan rasa simpati hingga menimbulkan kesan tidak menyenangkan.

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1. Kebiasaan memotong pembicaraan

Saat kamu terus menerus memotong pembicaraan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai pendapat mereka. Perilaku ini seringkali membuat orang merasa tidak dihormati dan akan menimbulkan rasa tidak suka yang mendalam.

Dialog seharusnya menjadi pertukaran pikiran dua arah, bukan hanya satu pihak yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Jika kamu selalu menjadi pihak yang berbicara dan jarang mendengarkan, tanpa sadar kamu sedang membangun tembok penghalang dalam hubungan sosial.

2. Mengabaikan keberadaan orang lain

Ketika kamu tidak mengakui keberadaan orang lain, baik dengan tidak menyapa atau mengabaikan pendapat mereka dalam diskusi, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak penting. Bentuk pengabaian seperti ini, meski terlihat sepele, dapat membangun rasa tidak suka yang cukup dalam.

Pengakuan terhadap keberadaan orang lain merupakan bentuk dasar dari rasa hormat yang seharusnya kita tunjukkan dalam interaksi sehari-hari. Sikap mengabaikan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membalas sapaan hingga tidak menanggapi kontribusi seseorang dalam sebuah diskusi