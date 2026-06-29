8 Perilaku Ini Bikin Orang Langsung Membenci Kamu Menurut Psikologi, Meskipun Sepele

Perilaku membuat orang lain langsung membenci menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Beberapa kebiasaan yang terlihat sederhana ternyata dapat memengaruhi cara orang lain menilai diri seseorang. Dalam psikologi, perilaku tertentu yang sering dianggap sepele justru bisa meninggalkan kesan kurang baik dan membuat orang merasa tidak nyaman saat berinteraksi.
Tanpa disadari, tindakan-tindakan tersebut dapat mengurangi simpati dari orang di sekitar, bahkan berpotensi merusak hubungan sosial apabila terus dilakukan. Karena itu, penting untuk mengenali dan mengevaluasi kebiasaan yang mungkin memberikan dampak negatif terhadap cara orang lain memandang kita.
Mengutip geediting.com pada Senin (29/6), terdapat delapan perilaku yang tampak biasa saja, tetapi menurut psikologi dapat membuat orang lain cepat kehilangan rasa simpati hingga menimbulkan kesan tidak menyenangkan.
Baca Juga:Orang yang Berjalan dengan Tangan di Belakang Punggung Biasanya Punya 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi
1. Kebiasaan memotong pembicaraan
Saat kamu terus menerus memotong pembicaraan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai pendapat mereka. Perilaku ini seringkali membuat orang merasa tidak dihormati dan akan menimbulkan rasa tidak suka yang mendalam.
Dialog seharusnya menjadi pertukaran pikiran dua arah, bukan hanya satu pihak yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Jika kamu selalu menjadi pihak yang berbicara dan jarang mendengarkan, tanpa sadar kamu sedang membangun tembok penghalang dalam hubungan sosial.
2. Mengabaikan keberadaan orang lain
Ketika kamu tidak mengakui keberadaan orang lain, baik dengan tidak menyapa atau mengabaikan pendapat mereka dalam diskusi, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak penting. Bentuk pengabaian seperti ini, meski terlihat sepele, dapat membangun rasa tidak suka yang cukup dalam.
Pengakuan terhadap keberadaan orang lain merupakan bentuk dasar dari rasa hormat yang seharusnya kita tunjukkan dalam interaksi sehari-hari. Sikap mengabaikan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membalas sapaan hingga tidak menanggapi kontribusi seseorang dalam sebuah diskusi
3. Terlalu banyak janji tanpa realisasi
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!