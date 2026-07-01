Makin Pesat, 10 Weton Ini Rezeki dan Kekayaannya Bakal Meningkat

seseorang yang kekayaan meningkat pesat./Freepik/airdone
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang diyakini dapat berubah secara signifikan seiring berjalannya waktu, terutama saat weton memasuki periode tertentu yang dianggap membawa keberuntungan.
Sejumlah weton dipercaya akan mengalami peningkatan rezeki dan kemakmuran secara bertahap, khususnya pada fase kehidupan tertentu yang dianggap penuh hoki.
Mereka kerap disebut sebagai weton yang sedang “naik derajat” karena tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam status sosial serta keberuntungan hidup secara keseluruhan.
Kondisi ini sering dikaitkan dengan keseimbangan neptu, siklus spiritual, serta pengaruh waktu yang dipercaya membawa energi positif dalam kehidupan mereka.
Mengutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur pada Rabu (1/7), terdapat sepuluh weton yang disebut mengalami kenaikan derajat sehingga rezeki dan kekayaan ikut meningkat menurut Primbon Jawa.
Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang diperoleh dari hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9), berada di bawah naungan lakuning lintang.
Keunggulan mereka terletak pada kemampuan mengelola keuangan, pengambilan keputusan bijak, penyusunan strategi efektif, serta jarang mengalami kekurangan material berkat semangat juang tinggi dan kreativitas yang kuat.
Menurut kitab primbon Jawa, pemilik Rabu Pahing akan mendapatkan kejutan besar dalam hal finansial, di mana usaha yang selama ini dirintis akan menunjukkan hasil luar biasa melalui peluang emas yang datang tak terduga.
Senin Wage memiliki neptu 8 yang diperoleh dari hari Senin (4) dan pasaran Wage (4).
Pemilik Senin Wage dikenal sebagai pribadi sederhana dengan kekuatan batin besar, memiliki sifat jujur, setia, suka menolong, bahkan rela berkorban untuk orang terdekat.
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