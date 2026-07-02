3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat sampai Membuat Hidupnya Makmur Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon, kemakmuran hidup bisa ditempuh melalui banyak jalan.

Selain usaha untuk mewujudkan atau menggunakan kejayaan tersebut, keberuntungan dan momentum jadi satu hal lain yang tidak terpisahkan.

Tahun 2026 ini pun diyakini jadi salah satu periode yang tepat untuk menggapai hidup yang lebih baik melalui usaha demi mendapatkan rezeki yang penuh berkah.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan meningkat sampai membuat hidup menjadi makmur.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, weton Senin Wage termasuk salah satu yang diyakini hidupnya senantiasa mendapatkan kemudahan.

Meski begitu, tanpa adanya usaha maka kemudahan yang ada tidak akan banyak memberikan manfaat.

Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini akan jadi waktu yang tepat untuk berusaha dengan keras melalui jalan masing-masing.

Sebab, rezeki dimungkinkan bisa mengalir begitu deras karena jalur menuju kesuksesan seperti dilapangkan selama mau untuk berusaha.