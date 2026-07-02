Tak Pernah Berutang, 3 Weton Ini Diyakini Hidup Makmur dan Penuh Keberkahan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau hari kelahiran dipercaya memiliki kaitan erat dengan perjalanan hidup seseorang, termasuk urusan rezeki, keberuntungan, hingga kondisi finansial.

Sejumlah weton diyakini memiliki energi keberuntungan yang kuat. Karena itu, pemilik weton tersebut sering dianggap lebih mudah memperoleh rezeki, menikmati kehidupan yang berkecukupan, dan terhindar dari persoalan utang.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki sehingga berpeluang menjalani hidup yang makmur dan lebih stabil secara finansial.

1. Sabtu Pon

Mereka yang lahir pada weton Sabtu Pon dikenal memiliki energi spiritual yang sangat tinggi dan seringkali terhubung dengan dunia alam gaib. Memberikan mereka intuisi yang tajam dalam mengambil keputusan.

Keberuntungan mereka datang dari usaha yang mereka jalani sendiri, bukan karena faktor kebetulan.

Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat peluang yang menguntungkan, terutama dalam hal finansial.

Selain itu, mereka cenderung cerdas dalam mengatur keuangan dan memiliki naluri yang kuat untuk investasi yang menguntungkan.

Dalam bisnis mereka adalah sosok yang mampu memperhatikan detail, sehingga risiko kegagalan sangat kecil.