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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.54 WIB

Punya Aura Karismatik, 9 Weton Ini Terlahir Sebagai Pemimpin Ulung

ilustrasi wanita yang menjadi pemimpin. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita yang menjadi pemimpin. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menurut pandangan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang menonjol sejak dini. Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan sifat tegas, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta kemampuan mengarahkan dan membimbing orang lain.

Mereka dikenal memiliki cara berpikir yang terarah, keberanian dalam mengambil keputusan, dan kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi berbagai situasi. Karakter tersebut membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Dalam berbagai kondisi, pemilik weton tertentu kerap menunjukkan kemampuan untuk memengaruhi dan mengoordinasikan orang lain secara efektif. Meski memiliki pendirian yang kuat, mereka juga dianggap mampu bersikap bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Bolo Jowo Channel, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki potensi kepemimpinan serta karakter istimewa menurut Primbon Jawa.

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon berada di bawah naungan gigis bumi yang memberikan pancaran aura wibawa yang kuat dalam diri seseorang.

Setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh mereka yang lahir pada Senin Kliwon memiliki dampak signifikan serta cenderung ditakuti oleh banyak orang di sekitarnya.

Mereka dikaruniakan dengan pikiran yang tenang dan fokus yang tajam dalam mengejar tujuan-tujuan hidup mereka.

Karakteristik tersebut menjadikan mereka sosok yang berpotensi menjadi figur yang berwibawa dengan kemampuan mengorganisir yang baik.

2. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon berada di bawah naungan satrio wibowo dan ginuron keringan yang membentuk sosok yang dihormati dan sering menjadi tempat orang bertanya.

Mereka umumnya memiliki sifat pengayom dan mampu memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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