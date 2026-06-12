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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 12 Juni 2026 | 17.54 WIB

6 Weton Tibo Pati yang Bangkit dari Keterpurukan Menuju Kejayaan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton tibo pati yang bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto) - Image

Ilustrasi weton tibo pati yang bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto)

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Pati menggambarkan kelompok weton yang harus melewati kematian simbolis sebelum meraih kejayaan hidup.

Kematian yang dimaksud bukan kematian fisik, melainkan mati dalam rezeki, mati rasa dalam cinta, atau mati semangat karena kegagalan beruntun.

Keenam weton ini ditakdirkan untuk bangkit dari keterpurukan dan justru menemukan kekuatan terbesar setelah melewati titik terendahnya.

Primbon Jawa meyakini bahwa ujian berat yang dialami weton Tibo Pati adalah proses pemurnian sebelum keberuntungan besar datang.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (12/6), berikut enam weton tibo pati yang bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan menurut primbon Jawa.

1. Minggu Legi

Weton Minggu Legi berneptu 10 dan dikenal sebagai pribadi ceria, dermawan, serta memiliki intuisi tajam terhadap berbagai pertanda.

Fase Tibo Pati bagi weton ini sering berupa keruntuhan bisnis, putusnya hubungan asmara, atau hilangnya pekerjaan secara tiba-tiba.

Sifat tekun dan pantang menyerah yang menjadi bawaan alami weton ini menjadi kunci utama proses kebangkitan mereka.

Setelah badai berlalu, rezeki yang selama ini tertahan akan mengalir deras seolah membalas semua penderitaan yang pernah dilalui.

Editor: Candra Mega Sari
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