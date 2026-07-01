7 Weton yang Konon Dilahirkan Membawa Keberuntungan Finansial Seumur Hidup

Ilustrasi weton yang membawa keberuntungan finansial. (Magnific)
JawaPos.Com - Menikmati kehidupan yang mapan dan berkecukupan merupakan harapan banyak orang.
Dalam Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya mencerminkan karakter seseorang, tetapi juga menggambarkan potensi keberuntungan, arah perjalanan hidup, hingga peluang memperoleh rezeki.
Karena itulah, beberapa weton sering disebut memiliki garis keberuntungan finansial yang lebih kuat dibandingkan weton lainnya.
Kepercayaan ini telah berkembang secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya Jawa.
Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, doa, kemampuan, dan keputusan yang diambil dalam hidup, Primbon menggambarkan bahwa sejumlah weton memiliki sifat-sifat yang mendukung terciptanya kemakmuran.
Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah tujuh weton yang konon dilahirkan membawa keberuntungan finansial seumur hidup.
1. Senin Pon
Senin Pon dikenal sebagai weton yang memiliki pembawaan tenang, teliti, dan mampu berpikir jauh ke depan.
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