Pekan Ini Jadi Kejutan, 5 Shio Ini Diramalkan Dapat Hoki Finansial

Ilustrasi Hoki (Freepik)
JawaPos.com - Pada pekan 1 hingga 5 Juli 2026, terdapat lima shio yang diprediksi akan mendapatkan keberuntungan dalam hal keuangan.
Periode ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memulai berbagai proyek yang membutuhkan modal atau investasi finansial.
Selain itu, momen tersebut juga dinilai cocok untuk mengajukan kenaikan gaji maupun mulai membangun kebiasaan finansial yang lebih baik, seperti menabung atau menyusun anggaran.
Secara umum, sisa minggu tersebut diperkirakan berjalan cukup lancar, bahkan berpotensi membawa kejutan positif seperti hadiah atau kabar baik.
Mengutip dari YourTango, berikut lima shio yang diramalkan memiliki hoki finansial pada periode tersebut.
1. Babi
Shio Babi akan menarik kesuksesan finansial melalui ide cemerlang. Anda mungkin menemukan cara baru untuk melakukan pekerjaan atau membuat jalan pintas yang menghemat waktu dan uang.
Ini adalah minggu untuk bersikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan serta tetap membuka mata dan telinga.
Jadi, lepaskan rasa takut Anda akan kegagalan dan cobalah sesuatu yang baru.
2. Tikus
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