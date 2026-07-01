Takdir Kaya! 8 Weton Balungan Sugih yang Konon Dilahirkan dengan Garis Rezeki Melimpah dan Sulit Hidup Miskin

Ilustrasi weton balungan sugih. (Magnific)
JawaPos.Com - Membicarakan weton dalam Primbon Jawa selalu menarik karena setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya menyimpan karakter, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.
Salah satu kelompok weton yang sering menjadi perhatian adalah Balungan Sugih, yakni sebutan bagi weton yang konon memiliki pondasi rezeki kuat sehingga lebih mudah mencapai kehidupan yang mapan.
Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya Jawa.
Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan Primbon sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, menjaga sikap, serta memanfaatkan setiap peluang yang datang.
Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah delapan weton Balungan Sugih yang dipercaya memiliki garis rezeki melimpah dan sulit hidup miskin.
1. Senin Pon
Senin Pon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan mengelola keuangan.
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai naluri yang kuat dalam membaca peluang usaha maupun pekerjaan.
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