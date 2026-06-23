3 Weton yang di Tahun 2026 Rezekinya Seperti Orang Balungan Sugih, Duit Mengalir Terus Tanpa Henti

Weton yang diramalkan di tahun 2026 rezekinya seperti orang kaya saat uang mengalir terus tanpa henti. (dok: magnific)
JawaPos.com - Balungan sugih atau yang lebih dikenal sebagai orang yang punya garis keturunan kaya memanglah punya kekayaan yang tidak biasa.
Sejak masih kecil, orang-orang tersebut telah diketahui memiliki harta yang berlebih dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Namun, dalam kepercayaan primbon, orang biasa juga bisa saja memiliki rezeki atau berkesempatan mempunyai kekayaan layaknya para balungan sugih.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan di tahun 2026 rezekinya seperti orang kaya saat uang mengalir terus tanpa henti.
1. Weton Minggu Pon
Berdasarkan perhitungan kitab primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Minggu Pon berkesempatan menjadi kaya di tahun 2026 ini.
Kerezekian mereka dimungkinkan makin terbuka lebar selama periode ini berkat keberuntungan yang tengah memihak.
Ditambah, watak giat bekerja dan kesudian untuk prihatin dalam menjalani proses akan jadi salah satu kekuatan dalam upaya mendapatkan rezeki.
Serangkaian jalan untuk memperoleh uang akan terbuka melalui pintu-pintu yang terbuka secara tak terduga.
2. Weton Sabtu Kamis
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