Balungan Sugih! 10 Weton yang Mudah Mendapat Rezeki dalam Kondisi Apapun, Menurut Primbon Jawa Kuno

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam primbon Jawa sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Banyak orang percaya bahwa hari lahir seseorang membawa pengaruh terhadap karakter, kebiasaan, hingga jalan rezeki yang dimiliki.

Menariknya, dalam primbon Jawa kuno, beberapa weton dikenal memiliki sifat cukup boros dan mudah mengeluarkan uang.

Meski demikian, mereka yang senang menikmati hidup, royal kepada orang lain, dan sering sulit menahan keinginan belanja ini justru lebih mudah mendapat rezeki.

Uniknya, weton-weton ini dipercaya sebagai weton 'Balungan Sugih' karena tetap mudah mendapatkan rezeki. Uang yang keluar seolah selalu kembali dari arah yang tidak terduga.

Karena itulah, banyak orang menyebut mereka sebagai weton kaya yang sulit hidup miskin terlalu lama.

Meski begitu, sifat boros tentu tetap perlu dikendalikan agar kondisi finansial tetap stabil.

Dilansir dari kanal Youtube Pandan Hidup, inilah sepuluh weton balungan sugih yang dipercaya memiliki kebiasaan boros tetapi tetap dekat dengan keberuntungan dan kekayaan menurut primbon Jawa kuno.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki aura kuat dan daya tarik alami.

Pemilik weton ini biasanya tidak tega melihat orang lain kesulitan. Mereka senang membantu, mentraktir teman, atau memberikan sesuatu kepada keluarga tanpa terlalu banyak perhitungan.

Karena sifat royal tersebut, pengeluaran mereka sering cukup besar.

Namun dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki jalan rezeki yang luas.

Meski uang sering keluar, mereka biasanya tetap mampu mendapatkan pemasukan baru.