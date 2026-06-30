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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.11 WIB

5 Shio Ini Bakal Dapat Rezeki Tiba-tiba, Uangnya Lancar dan Hartanya Berlimpah

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan dan rezeki yang lancar.

Namun, tidak semua orang dapat meraihnya dengan mudah. Dalam banyak kepercayaan, rasa syukur dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat membuka pintu datangnya keberkahan dalam hidup.

Dalam tradisi Tiongkok, 12 shio digunakan untuk mewakili tahun kelahiran seseorang dan sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan rezeki.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Naurakom, terdapat lima shio yang dipercaya akan mendapatkan kelancaran rezeki dan kehidupan yang lebih bahagia berkat sikap penuh syukur yang mereka miliki.

1. Babi

Shio Babi identik dengan kekayaan dan kesuksesan. Mereka dianggap sebagai salah satu tanda yang selalu mendapatkan rezeki berlimpah.

Kepribadian cerdas dan berjiwa bisnis membuat mereka mampu menciptakan peluang yang menguntungkan secara finansial. 

Namun, faktor utama keberuntungan mereka ialah rasa syukur.

Dengan bersyukur, mereka mampu memanfaatkan rezeki yang didapat dengan bijak. 

2. Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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