Memasuki 1 Juli 2026, Gemini, Libra dan Aquarius Diprediksi Bakal Mandi Keberuntungan

JawaPos.com - Memasuki paruh kedua tahun 2026, atmosfer kosmik membawa kabar baik yang dinanti banyak orang. Mulai Rabu, 1 Juli 2026, tiga zodiak terpilih akan merasakan kebahagiaan yang sempat meredup dan memulai bulan baru dengan catatan positif.

Fenomena ini dipengaruhi oleh kehadiran Bulan di Aquarius yang membantu melepaskan diri dari ilusi masa lalu. Energi ini mendorong kita melihat kebenaran objektif, bukan hanya apa yang diinginkan saja.

Tanda-tanda astrologi ini menemukan keseimbangan antara cita-cita setinggi langit dan tujuan hidup realistis. Momentum ini jadi titik balik untuk mewujudkan rencana besar yang sempat tertunda.

1. Gemini: Momentum Emas Mewujudkan Ide Suasana hati Anda diprediksi terbaik pada 1 Juli, Gemini. Bulan di Aquarius memperkuat intuisi bahwa Juli ini akan jadi periode luar biasa selaras dengan realitas.

Bulan ini memberi kesempatan emas untuk menindaklanjuti berbagai proyek yang Anda rintis Juni lalu. Peluang besar ada untuk merealisasikan ide brilian kepada rekan kerja atau atasan.

Momentum mulai bergerak maju, pencapaian besar terasa tinggal selangkah lagi di depan. Energi positif ini akan membuat Anda bahagia, jadi terus pertahankan kinerja terbaik.

2. Libra: Perubahan Nyata Menuju Puncak Performa Sikap dan cara pandang Anda pada awal Juli menentukan suasana hati bulan ini. Beruntung, energi yang Anda punya sangat positif dan berada di puncak.