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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.20 WIB

Di Balik Sifat Misteriusnya, Ini 5 Zodiak yang Ditakdirkan Jadi Pasangan Jiwa Scorpio

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Bagi mereka yang lahir antara tanggal 23 Oktober hingga 21 November, label sebagai sosok intens dan mengintimidasi kerap terdengar. Karakter Scorpio dengan aura misterius sering membuat orang ragu mendekat.

Dalam ilmu astrologi, di balik cangkang keras tersebut terdapat pribadi yang penyayang, emosional, dan setia. Untuk membangun hubungan serius, Scorpio butuh pasangan jiwa yang sabar menghadapi "sisi gelap" mereka.

Pasangan tersebut juga harus bisa memancing Scorpio tampil lebih ceria. Para astrolog sepakat ada lima zodiak paling sempurna mendampingi sang Kalajengking.

Dikutip dari Your Tango, ini ulasan lima zodiak yang bisa menyelami hati Scorpio. Mereka menjadi belahan jiwa yang melengkapi jiwa Scorpio dengan sangat baik.

1. Taurus (20 April - 20 Mei)

Taurus dan Scorpio merupakan sister signs, artinya posisi keduanya tepat berlawanan di roda zodiak. Posisi berbeda ini melahirkan dinamika luar biasa karena saling melengkapi seperti potongan teka-teki pas.

Scorpio dikuasai Mars (dewa perang) dan Pluto, sedangkan Taurus dikuasai Venus (dewi cinta). Ketika bersatu, ketegasan Scorpio berpadu dengan keharmonisan Taurus secara selaras.

Karena sama-sama modalitas tetap (fixed sign), keduanya punya komitmen teguh. Namun, sifat ini bisa memicu ketegangan saat beda pendapat muncul.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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