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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 1 Juli 2026 | 02.30 WIB

4 Zodiak yang Dipenuhi Ragu Saat Pacaran, Butuh Kepastian Saat Pasangan Benar-Benar Tulus

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik)

JawaPos.Com - Beberapa zodiak merasa yakin dengan pasangan dan hubungan yang mereka jalani.

Namun, ada juga yang secara alami lebih berhati-hati dan skeptis. 

Mereka cenderung sulit percaya bahwa hubungan benar-benar sehat dan pasangan memiliki niat tulus. 

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (30/6) empat zodiak berikut kerap diliputi rasa ragu saat berpacaran.

Aries takut mencintai orang yang salah dan akhirnya merasa bodoh. Meski demikian, rasa takut itu tidak pernah menghentikan mereka untuk mengejar apa yang anda inginkan. Anda tetap berani mengambil risiko patah hati, meskipun diam-diam selalu bertanya apakah hubungan ini akan berakhir bahagia. 

Gemini sadar bahwa banyak hubungan berakhir dengan rasa kecewa. Besar kemungkinan salah satu atau bahkan kedua belah pihak akan saling melukai. Jangan menghindari cinta hanya karena takut pada kemungkinan buruk. Sebab, jatuh cinta juga menghadirkan begitu banyak kebahagiaan dan keindahan yang kayak untuk dirasakan.

Cancer mudah membayangkan skenario terburuk dan khawatir setiap konflik akan mengakhiri hubungan. Padahal, anda perlu belajar lebih menikmati momen yang sedang dijalani. Jangan berikan dirimu terus mencemaskan masalah yang belum tentu terjadi.

Scorpio selalu merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Hubungan asmara memang bisa terasa menakutkan, tetapi juga sangat indah. Namun, jangan langsung menganggap orang baru akan menyakiti anda hanya karena pengalaman buruk di masa lalu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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