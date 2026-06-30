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Endah Primasari Utami
Rabu, 1 Juli 2026 | 02.35 WIB

6 Shio yang Diprediksi Mengalami Keberuntungan dan Kebahagiaan pada 30 Juni 2026: Anjing Tidak Lagi Memikirkan Orang yang Salah

Ilustrasi, shio yang diprediksi mengalami keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026. (Fotojet) - Image

Ilustrasi, shio yang diprediksi mengalami keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026. (Fotojet)

JawaPos.com - Hari Selasa, 30 Juni 2026 adalah Hari Inisiasi Babi Kayu selama tahun Kuda Api dan bulan Kuda Kayu.

Ini berarti langkah pertama. Babi Kayu memiliki kualitas yang sangat penuh harapan. Membuat tanggal 30 Juni 2026 seperti awal dari sesuatu yang patut disyukuri.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (30/6), berikut ini enam shio yang diprediksi mengalami keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026.

1. Babi

Sebuah pertanda besar siap menghampiri Anda di hari ini.

Ada hal yang sebenarnya ingin Anda lakukan, tapi Anda terus menundanya selama berminggu-minggu.

Anda terus mencari alasan yang tepat untuk memulai dan akhirnya Anda memulainya di hari Selasa, 30 Juni 2026.

Setelah Anda memulai, Anda akan bertanya-tanya 'mengapa Saya menghindarinya begitu lama?'.

2. Kuda

Seseorang menyadari bahwa Anda sudah berhenti mengejarnya pada hari ini, 30 Juni 2026.

Saat itulah, mereka berbalik datang mencari Anda.

Tetaplah fokus! Mereka sudah punya banyak kesempatan sebelumnya.

Kini, Anda telah bahagia. Bukan karena mereka muncul kembali, tapi karena Anda menyadari bahwa hidup Anda terus menjadi lebih baik selama mereka pergi.

Itu perasaan yang sangat menyenangkan.

Sekarang Anda bisa memutuskan apa yang ingin Anda lakukan.

3. Kelinci

Ada sesuatu yang terlalu Anda pikirkan karena ingin membuat pilihan yang sempurna.

Energi hari Selasa, 30 Juni 2026 mengingatkan Anda bahwa tidak ada pilihan yang sempurna.

Editor: Novia Tri Astuti
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