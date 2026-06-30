6 Shio Ini Diramal Penuh Keberuntungan dan Kebahagiaan pada 30 Juni 2026, Kamu Termasuk?

shio keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Sejumlah shio diramal akan merasakan keberuntungan besar pada hari tertentu di akhir bulan ini.
Momen istimewa tersebut jatuh pada 30 Juni 2026 yang disebut sebagai hari Wood Pig Initiate.
Hari ini berlangsung dalam tahun Fire Horse dan bulan Wood Horse menurut kalender astrologi Tionghoa.
Energi pada hari tersebut dipercaya membawa kebahagiaan tersendiri bagi enam shio yang beruntung.
Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai enam shio ini diramal penuh keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026.
1. Babi
Shio babi dipercaya sudah lama menunggu tanda untuk mengambil langkah penting dalam hidupnya.
Ada satu rencana yang sebenarnya sudah lama diinginkan namun terus ditunda karena alasan kesibukan.
Tanggal 30 Juni 2026 dianggap sebagai waktu paling tepat untuk benar-benar memulai langkah tersebut.
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