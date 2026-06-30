Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.55 WIB

6 Shio Ini Diramal Penuh Keberuntungan dan Kebahagiaan pada 30 Juni 2026, Kamu Termasuk?

shio keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026. (Freepik/ freepik) - Image

shio keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Sejumlah shio diramal akan merasakan keberuntungan besar pada hari tertentu di akhir bulan ini.

Momen istimewa tersebut jatuh pada 30 Juni 2026 yang disebut sebagai hari Wood Pig Initiate.

Hari ini berlangsung dalam tahun Fire Horse dan bulan Wood Horse menurut kalender astrologi Tionghoa.

Energi pada hari tersebut dipercaya membawa kebahagiaan tersendiri bagi enam shio yang beruntung.

Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai enam shio ini diramal penuh keberuntungan dan kebahagiaan pada 30 Juni 2026.

1. Babi

Shio babi dipercaya sudah lama menunggu tanda untuk mengambil langkah penting dalam hidupnya.

Ada satu rencana yang sebenarnya sudah lama diinginkan namun terus ditunda karena alasan kesibukan.

Tanggal 30 Juni 2026 dianggap sebagai waktu paling tepat untuk benar-benar memulai langkah tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Shio yang Menemukan Hidup Lebih Ringan pada 24 Juni, Saat Kesederhanaan Membawa Kebahagiaan Seumur Hidup - Image
Zodiak

4 Shio yang Menemukan Hidup Lebih Ringan pada 24 Juni, Saat Kesederhanaan Membawa Kebahagiaan Seumur Hidup

Kamis, 25 Juni 2026 | 04.54 WIB

Menurut Psikologi, Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini, Berarti Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini, Berarti Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang

Kamis, 25 Juni 2026 | 03.38 WIB

3 Weton yang Hidupnya Bakal Mujur, Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagiaan Sepanjang Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya Bakal Mujur, Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagiaan Sepanjang Tahun 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 01.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore