Selalu Bersikap Sabar dalam Hal Apa Pun? 7 Kebahagiaan Ini Akan Selalu Menghampiri Menurut Psikologi

seseorang yang selalu bersikap sabar./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Dalam kehidupan, kesabaran sering kali dianggap sebagai sikap sederhana. Kita hanya diminta untuk menunggu, menahan emosi, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan tetap tenang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan.
Namun, jika dilihat lebih dalam, sabar bukan sekadar kemampuan untuk menunggu. Kesabaran merupakan bentuk kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, mengendalikan impuls, menghadapi ketidakpastian, serta menerima bahwa tidak semua hal dapat terjadi sesuai dengan waktu yang kita inginkan.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), psikologi banyak membahas hubungan antara kemampuan mengendalikan diri, regulasi emosi, penerimaan, serta kesejahteraan psikologis. Orang yang mampu merespons masalah dengan lebih tenang cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk berpikir sebelum bertindak. Dari sinilah berbagai manfaat psikologis dapat muncul.
Tentu saja, bukan berarti orang yang sabar akan hidup tanpa masalah. Kesabaran tidak membuat seseorang kebal terhadap kesedihan, kegagalan, kehilangan, atau konflik. Justru, kesabaran membantu seseorang menghadapi semua itu tanpa selalu membiarkan emosi sesaat mengendalikan kehidupannya.
Menariknya, ketika seseorang membiasakan diri untuk sabar dalam menghadapi berbagai keadaan, ada sejumlah bentuk kebahagiaan yang perlahan dapat menghampiri kehidupannya.
Berikut tujuh di antaranya.
1. Hati Menjadi Lebih Tenang
Kebahagiaan pertama yang sering muncul dari kesabaran adalah ketenangan batin.
Bayangkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Orang yang terbiasa bereaksi secara impulsif mungkin langsung marah, panik, menyalahkan orang lain, atau mengambil keputusan tanpa memikirkan akibatnya.
Sebaliknya, orang yang memiliki kesabaran cenderung memberikan jeda kepada dirinya sendiri.
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Jawa Pos
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