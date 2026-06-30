3 Zodiak yang Merasa Hidupnya Stuck Berjalan di Tempat, Kehidupan Terasa Berputar Lebih Lambat

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut merasa hidupnya sedang berhenti di situ saja.

Mereka tidak merasakan adanya perkembangan di dalam kehidupan mereka. Baik soal pekerjaan, aktivitas sosial, dan kehidupan pribadi.

Akibatnya, mereka mulai merasa gelisah dan bosan menjalani rutinitas sehari-hari. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) tiga zodiak berikut merasa kehidupan sedang berjalan lebih lambat daripada sebelumnya.

Capricorn

Capricorn merasa hidupnya sedang benar-benar berhenti. Meskipun jadwal pekerjaan dan kehidupan sosialnya terlalu padat, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dirinya belum mencapai kemajuan seperti yang selama ini diharapkan.

Gemini

Gemini terbiasa menyeimbangkan berbagai proyek pribadi, hobi, aktivitas sosial, dan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Namun, belakangan ini, akhir pekan gemini terasa lebih sepi. Sebagian besar proyek yang mereka kerjakan sudah selesai. Akibatnya, gemini mulai merasa gelisah dan bosan. Mereka juga tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya.

Leo