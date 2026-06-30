Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.49 WIB

3 Zodiak yang Merasa Hidupnya Stuck Berjalan di Tempat, Kehidupan Terasa Berputar Lebih Lambat

Ilustrasi stuck/freepik - Image

Ilustrasi stuck/freepik

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut merasa hidupnya sedang berhenti di situ saja.

Mereka tidak merasakan adanya perkembangan di dalam kehidupan mereka. Baik soal pekerjaan, aktivitas sosial, dan kehidupan pribadi.

Akibatnya, mereka mulai merasa gelisah dan bosan menjalani rutinitas sehari-hari. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) tiga zodiak berikut merasa kehidupan sedang berjalan lebih lambat daripada sebelumnya. 

Capricorn merasa hidupnya sedang benar-benar berhenti. Meskipun jadwal pekerjaan dan kehidupan sosialnya terlalu padat, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dirinya belum mencapai kemajuan seperti yang selama ini diharapkan.

Gemini terbiasa menyeimbangkan berbagai proyek pribadi, hobi, aktivitas sosial, dan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Namun, belakangan ini, akhir pekan gemini terasa lebih sepi. Sebagian besar proyek yang mereka kerjakan sudah selesai. Akibatnya, gemini mulai merasa gelisah dan bosan. Mereka juga tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya.

Leo merasa kehidupan sosial mereka terasa lesu, pekerjaan tidak berkembang seperti yang diinginkan, dan yang paling berat adalah hubungan leo dengan dirinya sendiri  sedang tidak baik-baik saja. Leo perlu belajar memperlakukan dirinya dengan lebih baik dan terus mengingat nilai yang mereka miliki. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ingin Usia 70-an Menjadi Tahun-Tahun Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 10 Kebiasaan Pendiam Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Usia 70-an Menjadi Tahun-Tahun Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 10 Kebiasaan Pendiam Ini Menurut Psikologi

Selasa, 30 Juni 2026 | 05.01 WIB

7 Filosofi Hidup yang Membuat Orang Sukses Lebih Maju dengan Pola Pikir Positif Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Filosofi Hidup yang Membuat Orang Sukses Lebih Maju dengan Pola Pikir Positif Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 16.56 WIB

Sering Alami Kesulitan, 5 Zodiak Ini Bakal Meraih Kesuksesan Besar dalam Hidup - Image
Zodiak

Sering Alami Kesulitan, 5 Zodiak Ini Bakal Meraih Kesuksesan Besar dalam Hidup

Jumat, 26 Juni 2026 | 04.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore