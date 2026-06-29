Ingin Usia 70-an Menjadi Tahun-Tahun Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 10 Kebiasaan Pendiam Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan usia 70-an sebagai masa penurunan: tubuh melemah, lingkar sosial menyempit, dan hari-hari berjalan lebih pelan.

Namun psikologi modern justru menunjukkan hal sebaliknya. Usia lanjut bisa menjadi fase hidup yang paling damai, paling bijak, bahkan paling membahagiakan—jika sejak sekarang kita berani melepaskan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

Yang menarik, kebiasaan ini sering kali pendiam. Tidak terlihat merusak dari luar. Tidak menimbulkan konflik besar. Bahkan kadang dianggap “dewasa” atau “bijaksana”.

Padahal, dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan inilah yang diam-diam menggerogoti kesehatan mental, kepuasan hidup, dan rasa bermakna di usia tua.

Dilansir dari Geediting, menurut psikologi, jika Anda ingin usia 70-an menjadi tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda, inilah 10 kebiasaan pendiam yang perlu mulai Anda tinggalkan.

1. Terlalu Sering Menyimpan Perasaan Sendiri

Banyak orang bangga bisa “kuat”, “tidak merepotkan orang lain”, dan “memendam saja”. Namun psikologi menyebut kebiasaan ini sebagai emotional suppression—menekan emosi alih-alih memprosesnya.

Di usia tua, emosi yang tidak pernah diungkapkan sering berubah menjadi kecemasan kronis, rasa kesepian, atau bahkan depresi. Orang yang bahagia di usia 70-an bukan mereka yang tidak punya masalah, melainkan mereka yang terbiasa berbagi cerita, perasaan, dan keresahan sejak lama.

Belajar berbicara tentang apa yang Anda rasakan bukan tanda kelemahan, melainkan investasi kesehatan mental jangka panjang.