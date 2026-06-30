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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.42 WIB

4 Zodiak yang Ingin Sendiri Saat Sedang Marah, Me Time Membuat Emosi Lebih Stabil

Ilustrasi seseorang yang menyendiri/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang menyendiri/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak ingin merasa lebih baik setelah mencurahkan masalah dan perasaannya sampai emosinya bisa kembali stabil. 

Namun, ada juga zodiak yang tidak nyaman membagikan sisi paling rapuh dari dalam dirinya. Mereka tidak ingin ada siapapun yang melihat mereka menangis, bahkan pasangannya sendiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) berikut empat zodiak yang perlu dibiarkan sendiri saat sedang marah

Aries cenderung mudah melampiaskan emosinya kepada orang saat sedang merasa kesal. Kesedihan yang mereka alami sering berubah menjadi amarah dan frustasi. Lebih baik beri waktu mereka untuk menyendiri. Zodiak ini membutuhkan ruang dan kebebasan untuk menenangkan diri. Sampai saat itu tiba, sebaiknya jangan terlalu memaksa untuk berdiskusi. 

Scorpio lebih suka memproses emosinya sendiri dan membutuhkan privasi untuk melakukannya. Meski niat anda hanya ingin membantu, terlalu banyak bertanya justru membuat scorpio menjauh. Cukup beri tahu bahwa anda selalu ada jika mereka membutuhkan anda.

Capricorn perlu memberi mereka waktu sampai merasa cukup nyaman untuk membuka perasaannya. Anda tidak bisa memaksa capricorn bercerita. Bersabarlah, hormati privasi mereka, dan biarkan mereka menentukan kapan siap berbagi.

Gemini bisa ngobrol berjam-jam tentang berbagai topik ringan. Mereka enggan membuka diri karena takut dihakimi. Bahkan setelah kepercayaan itu terbentuk, mengungkapkan emosi terdalam tetap bukanlah hal yang mudah bagi mereka.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
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