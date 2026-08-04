4 Zodiak yang Paling Mudah Marah, Emosinya Naik Turun dan Cenderung Mood Swing

JawaPos.com - Sebagian zodiak sangat mudah merasa tersinggung dan kesal. Mereka memiliki emosi yang naik turun setiap harinya.

Terkadang, empat zodiak ini tidak sadar bahwa mereka sedang mood swing. Kebanyakan dari mereka membutuhkan lingkungan yang tenang, nyaman, dan suportif untuk membuat emosi mereka menjadi stabil.

Berdasarkan informasi dari laman astrotalk.com yang dikutip pada (04/08) berikut adalah empat zodiak yang memiliki emosi tidak stabil, sehingga mudah marah dan terbawa emosi.

Cancer

Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat sensitif dan memiliki emosi yang mendalam. Bagi cancer,rasa aman secara emosional adalah hal yang paling penting. Suasana hati mereka dapat berubah dengan cepat, sehingga terkadang mudah merasa sedih dan tersinggung.

Aries

Aries dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian tegas, energik, dan penuh semangat. Mereka mudah merasa frustasi saat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan.

Akibatnya, kesalahpahaman bisa saja terjadi. Mereka mampu bangkit dengan cepat dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sikap mereka yang blak-blakan justru mencerminkan kejujuran dan kesungguhan di dalam hubungan.

Scorpio

Scorpio cenderung berhati-hati saat membuka diri pada orang lain. Mereka sulit untuk melepaskan rasa sakit, sehingga penyesalan mereka bertahan sangat lama.

Memahami kedalam emosi scorpio dapat membantu anda menghadapi karakter mereka yang baik.

Pisces

Pisces sangat mudah menyerap energi dan suasana hatinya dari lingkungan sekitarnya. Pisces lebih mudah merasa sedih atau kesal, terutama saat berada dilingkungan yang penuh dengan tekanan.