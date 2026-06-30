Bakal Jadi Sultan! 5 Shio yang Diprediksi Akan Meraih Kekayaan dan Kesuksesan Gemilang di Tahun 2026

JawaPos.com - Tahun 2026 menjadi momen spesial bagi beberapa shio dalam kalender Tionghoa.

Energi Kuda Api di tahun ini membawa momentum kuat yang menguntungkan bagi mereka yang berani bertindak cepat dan mengambil keputusan tegas.

Tahun 2026 bukan waktu yang tepat untuk sekadar menunggu keberuntungan datang. Sebaliknya, tahun ini menuntut kita untuk aktif bergerak menjemput peluang dan berani mengambil risiko.

Beberapa shio diprediksi berada di posisi paling beruntung untuk mengubah kerja keras mereka menjadi kesuksesan finansial yang nyata.

Melansir dari laman YourTango, berikut adalah lima shio yang diprediksi akan meraih kekayaan dan kesuksesan gemilang di tahun 2026.

1. Shio Kuda

Tahun 2026 adalah tahun elemen Anda sendiri sehingga energi alam semesta secara alami mendukung setiap langkah yang akan Anda ambil.

Shio Kuda memiliki keselarasan sempurna dengan energi Kuda Api yang membuat peluang datang lebih cepat dan keputusan terasa lebih tepat.

Penghasilan Anda berpotensi melonjak drastis melalui posisi kepemimpinan baru atau peran kewirausahaan yang akhirnya diakui dengan serius sekali.