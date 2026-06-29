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Niko Sulpriyono
Selasa, 30 Juni 2026 | 04.28 WIB

4 Zodiak Paling Hoki pada Juli 2026, Capricorn hingga Cancer Diprediksi Dibanjiri Keberuntungan Besar

Ilustrasi Kaya (Freepik) - Image

Ilustrasi Kaya (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, banyak orang penasaran apakah bulan ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. 

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki peluang, tantangan, dan energi yang berbeda pada periode tertentu. 

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, ramalan sering dimanfaatkan sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat empat zodiak yang diprediksi memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya sepanjang Juli 2026

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan, tetapi juga peluang karier, hubungan asmara, kesehatan, hingga berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit didapatkan.

Berikut empat zodiak yang diperkirakan menjadi sosok paling beruntung pada Juli 2026.

1. Capricorn

Capricorn menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menikmati keberuntungan terbesar sepanjang Juli 2026. 

Karakter Capricorn yang disiplin, tekun, sabar, dan pantang menyerah dinilai menjadi modal utama untuk meraih berbagai peluang yang datang. 

Mereka juga dikenal mampu berpikir logis sehingga jarang mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

Editor: Hanny Suwindari
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