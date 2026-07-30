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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.25 WIB

4 Shio Paling Beruntung pada Akhir Juli 2026, Isyarat Tarot Mengungkap Datangnya Dana Besar dari Orang Tak Terduga

Ilustrasi Datangnya Dana Besar (benzoix/magnific) - Image

Ilustrasi Datangnya Dana Besar (benzoix/magnific)

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya Juli 2026, berbagai pembahasan mengenai tarot kembali menarik perhatian masyarakat.

Salah satu prediksi yang banyak diperbincangkan adalah peluang hadirnya rezeki dalam bentuk uang atau bantuan finansial yang datang dari seseorang secara tidak terduga.

Bagi sebagian orang, momen ini diyakini menjadi awal perubahan kondisi keuangan yang lebih baik.

Dalam pembacaan tarot, datangnya rezeki tidak selalu berasal dari hasil usaha yang sedang dijalankan.

Ada kalanya seseorang memperoleh bonus, hadiah, modal usaha, penghargaan atas kinerja, atau bantuan dari orang yang menghargai dedikasi dan kerja kerasnya.

Situasi inilah yang dipercaya sedang mengiringi beberapa shio menjelang akhir Juli 2026.

Lalu, shio apa saja yang disebut paling beruntung karena berpotensi memperoleh dana besar dari orang yang tidak diduga sebelumnya?

Berikut ulasan lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Kamis (30/07).

1. Shio Naga

Shio Naga menjadi salah satu shio yang paling menonjol dalam pembacaan tarot kali ini.

Editor: Hanny Suwindari
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