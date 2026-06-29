4 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung pada Juli 2026, Hoki Besar Mengiringi Langkah Anda

Ilustrasi Beruntung (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, sebagian orang berharap bulan baru membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.
Mulai dari karier, keuangan, hubungan asmara, hingga kesehatan, setiap orang tentu menginginkan perjalanan hidup yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda pada waktu tertentu.
Meski tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan, ramalan shio sering dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha sekaligus lebih waspada dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat empat shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih besar sepanjang Juli 2026.
Keberuntungan tersebut diyakini dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang pekerjaan, peningkatan karier, rezeki yang melimpah, hingga kebahagiaan dalam kehidupan pribadi.
1. Shio Macan
Shio Macan menjadi salah satu shio yang diperkirakan memperoleh keberuntungan paling besar pada Juli 2026.
Sosok ini dikenal memiliki karakter yang berwibawa, percaya diri, serta mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.
Selain itu, pemilik Shio Macan juga identik dengan pribadi yang disiplin, cerdas, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri.
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