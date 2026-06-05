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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 5 Juni 2026 | 23.08 WIB

8 Keterampilan yang Menjadi Kunci Pensiun Bahagia di Usia Senja Menurut Psikologi

Keterampilan yang jadi kunci pensiun bahagia di usia senja menurut psikologi (Magnific/Pressfoto) - Image

Keterampilan yang jadi kunci pensiun bahagia di usia senja menurut psikologi (Magnific/Pressfoto)

 

JawaPos.com – Pensiun yang bahagia bukan hanya soal keuangan yang cukup, melainkan juga soal keterampilan psikologi yang membantu seseorang menikmati babak baru hidupnya.

Kepuasan hidup di masa pensiun sangat dipengaruhi oleh cara seseorang memaknai perubahan, keterbatasan, dan kebebasan yang datang bersamaan.

Mereka yang berhasil menjalani pensiun dengan bahagia hampir selalu memiliki keterampilan mental dan emosional yang dibangun jauh sebelum masa pensiun tiba.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut delapan keterampilan yang secara konsisten membedakan mereka yang menikmati masa pensiun dengan penuh dari mereka yang justru merasa tersesat di dalamnya.

1. Merangkul mediokrasi dengan lapang dada

Tidak lagi menjadi yang terbaik atau tercepat dalam suatu hal bukanlah kekalahan, melainkan pembebasan dari tekanan yang tidak perlu selama ini kamu tanggung.

Bermain demi kesenangan murni tanpa obsesi untuk menang membuka pengalaman hidup yang jauh lebih ringan dan menyenangkan dari sebelumnya.

Belajar bahwa kalah tidak seburuk yang dulu dibayangkan adalah salah satu penemuan paling membebaskan yang bisa diraih seseorang di usia senja.

2. Menemukan kebahagiaan dari alasan yang tepat

Editor: Candra Mega Sari
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