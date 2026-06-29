Ramalan Percintaan 29 Juni - 5 Juli 2026: Ada Aries hingga Pisces

Ilustrasi, ramalan percintaan untuk Aries sampai Pisces pada 29 Juni - 5 Juli 2026. (Magnific/ pikisuperstar)

JawaPos.com - Peristiwa astrologi yang terjadi di minggu ini, 29 Juni - 5 Juli 2026, Mars di Gemini mendekati konjungsi dengan Uranus.

Di hari yang sama, Merkurius berbalik retrograde dan Bulan Purnama di Capricorn, menjadikan minggu ini penuh aksi dan sangat intens, termasuk dalam kehidupan percintaan setiap zodiak.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (29/6), berikut ini ramalan percintaan 29 Juni - 5 Juli 2026 untuk Aries hingga Pisces.



1. Aries



Minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa untuk percintaan Aries, karena Jupiter dan Venus transit bersamaan melalui rumah kelima mereka.



Ini pertanda, Aries yang masih lajang akan bertemu dengan seseorang.



Sementara Aries yang sudah memiliki pasangan akan mengalami beberapa momen spesial di minggu ini.



Mungkin Bulan Purnama di hari Senin akan membuat Aries sedikit stres dan Merkurius akan membingungkan komunikasi mereka.



Namun, 29 Juni - 5 Juli 2026 akan tetap akan menjadi minggu yang hebat.



2. Taurus



Bulan Purnama di Capricorn pada hari Senin, 29 Juni 2026 membuat Taurus kemungkinan besar akan bepergian atau bertemu seseorang yang tinggal jauh dari mereka.



Perhatian Venus dan Jupiter di Leo akan memunculkan sisi Taurus yang bersemangat serta berani di minggu ini.



3. Gemini



Konjungsi Mars - Uranus membawa beberapa perubahan yang tidak terduga untuk Gemini pada 29 Juni - 5 Juli 2026.



Jangan biarkan itu berubah menjadi pertengkaran.

Kurangi ekspektasi terhadap orang lain, karena sesuatu bisa saja tidak sesuai keinginan.



Untungnya, Jupiter dan Venus sangat cocok, memungkinkan mereka menjalin ikatan dengan seseorang melalui percakapan dan komunikasi di minggu ini.



4. Cancer



Merkurius retrograde yang berada di rumah pertama Cancer akan memengaruhi mereka.



Membuat mereka mulai merasa kurang percaya diri di minggu ini, 29 Juni - 5 Juli 2026.



Tidak hanya itu, sifat mereka yang sangat sensitif juga sangat berpengaruh.

Terutama selama Bulan Purnama di hari Senin yang mungkin menimbulkan stres untuk mereka.



Sementara itu, transit Jupiter dan Venus di rumah kedua Cancer akan meningkatkan kepercayaan diri mereka.



5. Leo



Mereka sangat beruntung karena Jupiter dan Venus melewati rumah pertama Leo di minggu ini.



Membuat mereka merasa cukup magnetis dan terlihat baik di mata orang lain.



Merkurius retrograde yang berada di rumah ke-12 Leo membuat mereka membangkitkan beban masa lalu yang belum dilepaskan.



Namun, Bulan Purnama di hari Senin akan melepaskan segala negativitas dalam pikiran bawah sadar Leo sehingga keadaan akan membaik secara signifikan untuk mereka.



6. Virgo



Bulan Purnama pada hari Senin, 29 Juni 2026 jatuh di rumah kelima Virgo yang melambangkan cinta, baik atau buruk.



Fokus Virgo terbagi pada kehidupan cinta atau kehidupan sosial.



Memungkinkan mereka menghadapi beberapa masalah di minggu ini dengan seseorang yang tampaknya bersikap dingin, namun tidak bersifat permanen.



Jupiter dan Venus yang sedang transit di rumah ke-12 akan memberi dorongan pada pikiran bawah sadar mereka.



Jadi, tidak semuanya negatif. Salurkan energi Venus yang penuh kasih di minggu ini.



7. Libra



Mulai 29 Juni - 5 Juli 2026 Merkurius retrograde berada di rumah ke-10 Libra yang mengatur karier dan reputasi.



Memungkinkan mereka tidak mudah melankolis, tapi penting untuk menyadari sensitivitas Cancer.



Bulan Purnama di Capricorn jatuh di rumah keempat Libra pada Senin, 29 Juni 2026.



Ini mengatur fondasi Libra. Jadi, bersiaplah akan ada masalah yang muncul di area ini yang mungkin harus mereka hadapi.



Ini tidak akan terlalu sulit, karena Jupiter dan Venus transit di rumah ke-11 yang mengatur teman, harapan, dan keinginan. Jadi, manfaatkan itu!.



8. Scorpio



Merkurius di Cancer bertanda baik, namun retrograde-nya mungkin membuat mereka murung dan curiga.



Jupiter dan Venus di Leo akan memunculkan sisi menyenangkan Scorpio di minggu ini, 29 Juni - 5 Juli 2026.



Jadi, jangan lewatkan kesempatan apa pun dengan seseorang yang spesial atau kekasih.



9. Sagitarius



Jupiter dan Venus sedang transit di rumah kesembilan Sagitarius yang berkaitan dengan perjalanan dan pandangan dunia.



Menjadikan minggu ini, 29 Juni - 5 Juli 2026 sebagai minggu yang baik untuk bepergian.



Jika lajang, mereka mungkin bertemu dengan seseorang yang tinggal jauh atau bertemu saat bepergian di minggu ini.



Konjungsi Mars dengan Uranus di rumah ketujuh yang berkaitan dengan pasangan dapat menyebabkan masalah mendadak dan tak terduga jika Sagitarius tidak berhati-hati.



Merkurius retrograde akan membuat mereka menilai kembali perasaan terhadap orang-orang tertentu.



10. Capricorn



Bulan Purnama di Capricorn dan Merkurius retrograde di rumah ketujuh berkaitan dengan pasangan terjadi bersamaan.

Membuat minggu ini membawa perubahan dalam hal perasaan terhadap suatu hubungan.



Jika hubungan sudah solid, kemungkinan besar Capricorn akan melewatinya dengan baik.



Tapi, masih mungkin terjadi kesalahpahaman dan mereka masih banyak berpikir secara mendalam tentang kemana arah hubungan ini.



11. Aquarius



Jupiter dan Venus sedang transit di rumah ketujuh Aquarius yang berkaitan dengan pasangan dan membawa hal positif.



Namun, Bulan Purnama yang berada di rumah ke-12 mungkin memunculkan trauma atau masalah lama yang terpendam yang dapat menghambat mereka.



Selain itu, ini waktu untuk memerhatikan kesehatan diri sendiri.



Merkurius retrograde menyebabkan Aquarius merasa jauh lebih emosional dari biasanya.



Jadi, mungkin mereka akan mengevaluasi kembali perasaannya terhadap seseorang.



12. Pisces



Merkurius mengalami retrograde di rumah kelima Pisces yang melambangkan cinta pada 29 Juni - 5 Juli 2026, menjadi retrograde yang signifikan dalam hal cinta dan hubungan.



Pertengkaran atau kebingungan mungkin terjadi untuk Pisces.



Pisces bisa saja mengubah perasaan mereka terhadap seseorang atau seseorang dari masa lalu yang muncul kembali.



Meski tidak berarti perpisahan, namun, ini adalah minggu untuk mempertimbangkan kembali berbagai hal untuk menentukan apakah Pisces berada di jalur yang benar dan mendapatkan kembali semua yang mereka berikan.

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