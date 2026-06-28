Ramalan Zodiak Pisces 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin ragu akan bakat yang dimiliki diri sendiri. Pisces mungkin tidak yakin kemana ingin melangkah dalam hidup atau tidak dapat membuat keputusan penting.

Pisces mungkin perlu mendekati seseorang yang lebih tua yang dapat membimbing. Hari ini, pisces dapat mengandalkan mereka untuk membantu menyelesaikan masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 28 Juni 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces akan terkejut serta tersentuh setelah menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, asah keterampilanmu karena pisces akan mengalami hari yang sangat sibuk.

Sementara itu, lakukan aktivitas fisik agar makanan yang dikonsumsi tidak menyebabkan kenaikan berat badan atau masalah perut. Terkait keuangan, tingkatkan potensi penghasilan dengan memanfaatkan kecerdasanmu untuk menyelesaikan tanggung jawab tambahan di tempat kerja.

Cinta Pisces

Hari ini, kehidupan cinta pisces mencapai puncaknya karena pisces mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan dan akan terkejut serta tersentuh oleh perhatiannya.

Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha dalam hubunganmu hari ini, pasangan akan peduli kepadamu sebagai balasannya.

Karir Pisces

Hari ini, pisces akan terlibat dalam bidang pemasaran dan hubungan masyarakat. Asah keterampilan komunikasimu. Jika ini sudah menjadi bidang keahlianmu, maka pisces akan mengalami kesibukan yang cukup besar.

Jika bukan, mungkin pisces berada dalam posisi dimana harus mengasah keterampilan dan prestasi. Pastikan untuk mengekspresikan diri dengan jelas dan menyampaikan pesanmu.

Kesehatan Pisces