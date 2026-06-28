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Rabbany Wanadriani
Senin, 29 Juni 2026 | 03.33 WIB

Badai Ujian Datang, 6 Zodiak Ini Dikenal Tetap Tenang dan Stabil

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam pandangan astrologi, ada sejumlah zodiak yang dikenal memiliki sifat tenang dan tidak mudah terpancing emosi, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan.

Mereka cenderung mampu mengendalikan diri sehingga tidak mudah larut dalam stres maupun kepanikan. Saat berada di bawah tekanan, mereka tetap bisa berpikir rasional dan mengambil keputusan dengan kepala dingin.

Kemampuan tersebut juga membuat mereka lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan, sekaligus menghadirkan rasa nyaman bagi orang-orang di sekelilingnya.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal paling mampu menjaga ketenangan dan kestabilan diri, bahkan ketika menghadapi masa-masa sulit.

1. Taurus

Taurus pada dasarnya santai dan tidak mudah marah. Mereka berpikir secara pragmatis dan menahan diri untuk bertindak sebelum melihat.

Bahkan di tengah krisis, mereka tetap tenang dan fokus pada jawaban yang berkelanjutan dan berjangka panjang.

Energi membumi membuat mereka sangat sabar sehingga dapat diandalkan dan stabil.

Dengan bersikap tenang dan berkepala dingin, mereka mampu memberikan ketenangan di saat yang paling dibutuhkan.

2. Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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