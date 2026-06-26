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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 27 Juni 2026 | 04.00 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 27 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. - Image

ilustrasi 12 tanda shio.

JawaPos.com – Kesuksesan shio Tikus di bidang sosial dan profesional sudah terjamin, tetapi kelalaian akan dihukum.

Sementara shio Macan mungkin mengalami penurunan energi.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 27 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Kesuksesan Anda di bidang sosial dan profesional sudah terjamin, tetapi kelalaian akan dihukum.

Anda mungkin bertemu orang-orang baru, yang menjalani kehidupan yang berbeda dari Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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