Punya Firasat Kuat dan Intuisi Tajam, 8 Weton Ini Diramalkan Primbon Jawa Sukses Kaya Raya

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, ada delapan weton yang dikenal memiliki firasat kuat sehingga sangat sulit untuk dibohongi orang lain.

Kepekaan batin yang melekat pada weton-weton ini membuat mereka jeli membaca situasi dan jarang terjebak dalam tipu daya.

Intuisi tajam itulah yang dipercaya menjadi salah satu kunci utama di balik perjalanan hidup mereka menuju sukses kaya raya.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), delapan weton punya firasat kuat dan intuisi tajam buat sukses kaya raya menurut primbon jawa.

1. Jumat kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan tergolong sosok penyabar, murah hati, serta mudah disukai oleh lingkungan sekitarnya.

Wawasannya yang luas dan kepiawaiannya berbicara membuat weton ini punya bakat alami sebagai pemimpin yang disegani.

Naluri kuatnya membuat ia mampu menangkap pertanda suatu peristiwa jauh sebelum kejadian itu benar-benar berlangsung.

2. Kamis kliwon