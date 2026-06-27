Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.43 WIB

Punya Firasat Kuat dan Intuisi Tajam, 8 Weton Ini Diramalkan Primbon Jawa Sukses Kaya Raya

weton punya firasat kuat dan intuisi tajam buat sukses kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ cookie_studio - Image

weton punya firasat kuat dan intuisi tajam buat sukses kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, ada delapan weton yang dikenal memiliki firasat kuat sehingga sangat sulit untuk dibohongi orang lain.

Kepekaan batin yang melekat pada weton-weton ini membuat mereka jeli membaca situasi dan jarang terjebak dalam tipu daya.

Intuisi tajam itulah yang dipercaya menjadi salah satu kunci utama di balik perjalanan hidup mereka menuju sukses kaya raya.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), delapan weton punya firasat kuat dan intuisi tajam buat sukses kaya raya menurut primbon jawa.

1. Jumat kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan tergolong sosok penyabar, murah hati, serta mudah disukai oleh lingkungan sekitarnya.

Wawasannya yang luas dan kepiawaiannya berbicara membuat weton ini punya bakat alami sebagai pemimpin yang disegani.

Naluri kuatnya membuat ia mampu menangkap pertanda suatu peristiwa jauh sebelum kejadian itu benar-benar berlangsung.

2. Kamis kliwon

Weton Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dan dikenal berpikiran luas, pantang menyerah, serta selalu memandang hidup secara optimis.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Zodiak yang Alami Kemajuan Besar di Akhir Juni 2026, Keluar dari Zona Stagnan Menuju Sukses! - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Alami Kemajuan Besar di Akhir Juni 2026, Keluar dari Zona Stagnan Menuju Sukses!

Minggu, 28 Juni 2026 | 00.07 WIB

Dari Nol Hingga Sukses Besar! 5 Weton Ini Disebut Paling Mudah Menarik Kekayaan - Image
Zodiak

Dari Nol Hingga Sukses Besar! 5 Weton Ini Disebut Paling Mudah Menarik Kekayaan

Jumat, 26 Juni 2026 | 23.25 WIB

7 Filosofi Hidup yang Membuat Orang Sukses Lebih Maju dengan Pola Pikir Positif Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Filosofi Hidup yang Membuat Orang Sukses Lebih Maju dengan Pola Pikir Positif Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 16.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore