12 Tanda Halus Bahwa Anda Lebih Sukses daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali diukur dengan hal-hal yang terlihat: jabatan tinggi, rumah mewah, kendaraan mahal, atau jumlah uang di rekening. Media sosial juga memperkuat anggapan bahwa seseorang baru bisa disebut sukses jika hidupnya tampak sempurna di mata orang lain.

Namun, psikologi memiliki sudut pandang yang berbeda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak selalu terlihat dari pencapaian eksternal. Justru, tanda-tanda yang paling penting sering kali bersifat halus dan muncul dari cara seseorang berpikir, bertindak, serta menghadapi kehidupan sehari-hari.

Ironisnya, orang yang benar-benar berkembang sering merasa dirinya belum cukup sukses. Mereka terlalu fokus pada tujuan berikutnya sehingga lupa melihat sejauh mana perjalanan yang telah ditempuh.

Jika Anda sering merasa tertinggal dibanding orang lain, mungkin sudah waktunya melihat diri sendiri dari perspektif yang berbeda.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), terdapat 12 tanda halus bahwa Anda sebenarnya lebih sukses daripada yang Anda kira menurut psikologi.

1. Anda Mampu Bangkit Setelah Mengalami Kegagalan

Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai resiliensi, yaitu kemampuan untuk pulih setelah menghadapi tekanan, kehilangan, atau kegagalan.

Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Justru mereka pernah mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi tetap memilih untuk mencoba lagi.

Jika setiap kegagalan membuat Anda belajar sesuatu, memperbaiki strategi, lalu kembali melangkah, itu merupakan tanda perkembangan psikologis yang sangat kuat.

Kemampuan bangkit lebih berharga daripada keberhasilan sesaat karena menunjukkan bahwa Anda memiliki fondasi mental yang kokoh.

2. Anda Tidak Lagi Membandingkan Diri dengan Semua Orang

Membandingkan diri secara terus-menerus dapat menguras energi emosional.

Psikologi menunjukkan bahwa individu dengan kesejahteraan mental yang baik lebih sering menggunakan perbandingan terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain.

Artinya, Anda lebih sering bertanya: