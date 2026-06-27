Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pada kehidupan setiap orang, akan tiba saatnya seseorang harus fokus memprioritaskan hal-hal terpenting dalam hidupnya, zodiak libra. Kini saatnya libra menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi.

Terkadang, terlalu memaksakan sesuatu akan berdampak pada hal-hal lain. Cobalah memikirkannya dan membuat beberapa rencana terkait masalah ini. Cepat atau lambat, hal itu akan membawa kejelasan dan kelegaan, baik secara fisik maupun mental.

Hari ini, zodiak scorpio merasa kesal karena tindakan yang tidak pantas dari orang-orang di sekitar. Tetaplah fokus pada tanggung jawab dan tugas yang perlu dilakukan, bukan pada drama yang terjadi di sekitar.

Scorpio tidak perlu mencoba mengendalikan perilaku orang-orang di sekitar, tetapi cobalah mengambil alih situasi dan menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak diragukan lagi, scorpio tidak dapat mengendalikan sikap dan perilaku orang lain, tetapi dapat memastikan bahwa situasi tersebut terkendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 27 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan memiliki kesempatan untuk saling berbagi cerita dan mengingat alasan jatuh cinta satu sama lain. Terkait karir, kerja sama libra dengan pihak luar negeri kemungkinan akan meningkatkan penghasilan.

Sementara itu, gangguan pencernaan ringan yang libra alami selama beberapa waktu kemungkinan besar akan sembuh. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu libra mengelola uang dengan lebih baik.

Cinta Libra