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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 27 Juni 2026: Karier Menjanjikan, Asmara Bersiap Naik ke Tahap Serius

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober – 21 November) diprediksi menjalani hari yang membawa banyak refleksi sekaligus peluang baru.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk sejenak menjauh dari ponsel dan menikmati keindahan di sekitar.

Dengan mengurangi distraksi, Anda bisa lebih fokus pada diri sendiri, hubungan dengan orang terdekat, dan berbagai kesempatan yang datang.

Di sisi lain, Scorpio juga berpeluang memperoleh kabar baik terkait pekerjaan, sementara hubungan asmara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Cinta

Kehidupan percintaan Scorpio memasuki fase yang penting. Bagi Anda yang telah lama menjalin hubungan, hari ini menjadi momen yang tepat untuk membahas langkah berikutnya, seperti memperkuat komitmen atau merencanakan masa depan bersama.

Sementara itu, Scorpio yang masih lajang disarankan lebih bijak dalam urusan hati. Jika sedang menyukai seseorang yang telah memiliki pasangan, sebaiknya pertimbangkan kembali perasaan tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karier

Bagi Scorpio yang sedang mencari pekerjaan, peluang mendapatkan lowongan yang sesuai dengan kemampuan dan minat cukup terbuka hari ini. Jangan ragu mengirimkan lamaran atau mengikuti proses seleksi yang tersedia.

Editor: Hanny Suwindari
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