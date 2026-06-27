Ramalan Zodiak Scorpio 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak scorpio merasa kesal karena tindakan yang tidak pantas dari orang-orang di sekitar. Tetaplah fokus pada tanggung jawab dan tugas yang perlu dilakukan, bukan pada drama yang terjadi di sekitar.
Scorpio tidak perlu mencoba mengendalikan perilaku orang-orang di sekitar, tetapi cobalah mengambil alih situasi dan menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak diragukan lagi, scorpio tidak dapat mengendalikan sikap dan perilaku orang lain, tetapi dapat memastikan bahwa situasi tersebut terkendali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 27 Juni 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu menjadi pendengar yang baik bagi pasangan agar hubungan saat ini mencapai tingkatan baru. Terkait karir, jaga kepercayaan diri agar scorpio dapat cepat beradaptasi dan membuat kesan baik pada rekan kerja.
Sementara itu, hindari makanan pedas, berminyak, atau manis ini jika scorpio menderita masalah pencernaan atau lambung. Pada ranah keuangan, scorpio harus menyampaikan tujuan keuangan dengan sangat jelas kepada penasihat keuangan.
Cinta Scorpio
Kebaikan dan kepekaan scorpio sedang berada pada puncaknya, dan pasangan akan meresponsnya. Semakin menawan dan percaya diri, semakin pasangan akan merespons scorpio. Jadilah komunikator dan pendengar yang baik hari ini, dan hubungan scorpio akan mencapai tingkatan baru.
Karir Scorpio
Hari ini menandakan perubahan pekerjaan bagi scorpio. Scorpio harus bekerja sebaik mungkin untuk memantapkan diri di perusahaan baru.
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