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Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.00 WIB

3 Shio yang di Sepanjang Tahun 2026 Terima Banyak Uang, Kadang Duit Seperti Datang Sendiri Menghampiri

Shio yang diramalkan di sepanjang tahun 2026 akan terima banyak uang di mana kadang duit seperti datang sendiri menghampiri. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan di sepanjang tahun 2026 akan terima banyak uang di mana kadang duit seperti datang sendiri menghampiri. (dok: magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 ini bisa jadi tahun penuh keberuntungan bagi sebagian orang yang terpilih.

Dalam penerawangan astrolog, seseorang dimungkinkan menaikan derajat hidupnya menjadi lebih mapan secara finansial.

Kesempatan itu bisa diraih melalui keberuntungan di tahun kuda api yang dikatakan akan menghadirkan banyak sekali rezeki materi pada orang yang terpilih.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di sepanjang tahun 2026 akan terima banyak uang di mana kadang duit seperti datang sendiri menghampiri.

1. Shio Macan

Menurut ramalan astrolog, mereka yang lahir dengan shio macan ini berkesempatan mendongkrak kualitas hidupnya di tahun 2026 ini.

Kekayaan mereka dimungkinkan tumbuh dengan begitu baik sampai bisa menjalani hidup yang nyaman. 

Rezeki mereka di tahun kuda api diprediksi akan mengalir dengan lebih lancar melalui pekerjaan utama mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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