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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.13 WIB

7 Weton Waseso Segoro Ini Hidupnya Seperti Sumur Uang Tak Pernah Kering, Finansial Selalu Mengalir!

weton waseso segoro yang hidupnya seperti sumur uang dan finansial selalu mengalir./Freepik/ jcomp - Image

weton waseso segoro yang hidupnya seperti sumur uang dan finansial selalu mengalir./Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Weton sering kali dipercaya membawa energi besar, dan weton Waseso Segoro dikenal sebagai simbol finansial yang mengalir tanpa henti.

Banyak yang menyebut weton Waseso Segoro sebagai sumur uang yang tak pernah kering, karena aliran finansialnya begitu deras.

Dalam pandangan tradisional, weton Waseso Segoro diyakini memiliki kekuatan luar biasa yang membuat finansial selalu stabil.

Weton Waseso Segoro dianggap memiliki magnet rezeki, bagaikan sumur uang yang terus mengalir tanpa batas.

Ketika membicarakan weton Waseso Segoro, bayangan tentang hidup berkecukupan dengan finansial lancar selalu muncul.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada  Rabu (24/6), dijelaskan bahwa ada tujuh weton waseso segoro yang hidupnya seperti sumur uang tak pernah kering, finansial selalu mengalir.

1. Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi dikenal memiliki kepekaan batin yang luar biasa dalam menangkap peluang tersembunyi.

Mereka bagaikan lautan yang tampak tenang di permukaan namun menyimpan kekuatan dahsyat di kedalaman.

Kemampuan membangun relasi tanpa pamrih menjadi kunci utama mengapa rezeki mereka datang dari arah tak terduga.

Editor: Hanny Suwindari
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