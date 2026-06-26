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Endah Primasari Utami
Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.55 WIB

4 Bulan Kelahiran yang Secara Alami Disukai Anak-Anak, Aura Mereka Hangat dan Menenangkan

Ilustrasi, seseorang yang secara alami disukai anak-anak. Magnific/ Drazen Zigic.

 

 
 
JawaPos.com - Di saat beberapa orang bekerja keras untuk mendapatkan perhatian anak-anak, tapi tidak untuk mereka yang lahir di bulan-bulan tertentu.

Mereka secara alami disukai anak-anak, mungkin karena mereka memiliki aura yang hangat dan menenangkan.

Dilansir JawaPos.com dari parade pada Jumat (26/6), berikut ini empat bulan kelahiran yang secara alami disukai anak-anak.

1. Maret

Mereka memiliki imajinasi yang hidup dan hati yang hangat.

Baik seorang Pisces yang suka bermimpi atau Aries yang berani, ada sisi kreatif yang membuat anak-anak merasa tak tertahankan.

Mereka sering kali bersedia membangun benteng selimut, bergabung dalam petualangan pura-pura, atau duduk mendengarkan cerita yang rumit yang melibatkan naga dan pahlawan super.
 
Anak-anak selalu menghargai orang dewasa yang tidak takut untuk terlihat sedikit konyol sesekali.

Mereka juga ingat betul bagaimana rasanya menjadi anak-anak.

Ini membantu mereka terhubung secara alami dengan orang yang lebih muda.

2. Juni

Mereka memiliki sisi ceria yang tidak pernah sepenuhnya hilang.

Baik seorang Gemini yang ingin tahu atau Cancer yang penuh perhatian, ada energi muda dalam diri mereka yang langsung dirasakan anak-anak.

Mereka cenderung menjadi pembicara yang hebat, meski dihadapan anak-anak.

Mereka mengajukan pertanyaan, mendengarkan jawaban, dan tampak benar-benar tertarik pada topik apa pun yang ada di benak anak-anak pada saat itu.

Anak-anak senang merasa didengarkan dan mereka memiliki bakat untuk mewujudkan itu tanpa perlu berusaha.

3. Agustus

Mereka memiliki kepercayaan diri yang menenangkan bagi anak-anak.

Baik seorang Leo yang percaya diri atau Virgo yang terorganisir, mereka cenderung memiliki kehadiran yang kuat namun mudah didekati.

Banyak dari mereka menjadi panutan bagi anak-anak.

Sering kali mereka protektif, memberi semangat, dan cepat memberikan pujian ketika memang pantas.

Anak-anak merasa didukung jika berada di sekitar mereka.

Pada saat yang sama, mereka tahu bagaimana menjaga suasana tetap menyenangkan.
 
Itulah sebabnya, anak-anak sering kali tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersama mereka.

4. Oktober

Mereka secara alami ramah pada banyak orang.

Baik seorang Libra yang seimbang maupun Scorpio yang gigih, mereka sering tahu bagaimana membuat orang lain merasa diterima.

Anak-anak sangat pandai membaca orang dan mereka cenderung memercayai orang-orang yang membuat mereka merasa aman.

Mereka sering memiliki kehadiran yang tenang yang membuat anak-anak merasa nyaman.

Mereka sabar dan memberi semangat.
 
Mereka juga membiarkan anak-anak menjadi diri mereka sendiri tanpa kritik.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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