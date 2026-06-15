Sudah Garisan Takdir, 6 Bulan Kelahiran Ini Sering Beruntung dan Sukses

JawaPos.com – Dalam pandangan astrologi, keberhasilan, peluang, dan berbagai momen positif dalam kehidupan tidak hanya dipengaruhi oleh usaha, waktu, serta keputusan yang diambil seseorang.

Namun, sejumlah astrolog meyakini bahwa bulan kelahiran juga memiliki peran dalam membentuk alur keberuntungan yang datang dalam hidup seseorang.

Bulan kelahiran dipercaya berkaitan dengan kemudahan seseorang dalam menarik peluang baru, membangun hubungan yang harmonis, hingga memperoleh kesempatan untuk memulai kembali setelah menghadapi berbagai tantangan.

Mengutip Horoscope, berikut enam bulan kelahiran yang sering dianggap memiliki tingkat keberuntungan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.

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1. Maret

Orang yang lahir di bulan Maret sangat dipengaruhi oleh keberanian dan insting.

Mereka bak memiliki perlindungan ilahi. Empati, inovasi, dan kecerdasan emosional mereka menginspirasi niat baik orang lain.

Bahkan rintangan pun membantu mengarahkan mereka menuju hasil yang lebih diinginkan.

Mereka yang lahir pada bulan Maret terkadang beruntung karena secara agresif dan cepat mengubah peluang menjadi prestasi.