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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 17.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Sabtu, 27 Juni 2026: Peluang Karier Datang, Asmara Penuh Kejutan Positif

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Sagitarius (22 November – 21 Desember) diprediksi menikmati hari yang cukup seimbang dengan berbagai peluang positif.

Kepuasan emosional akan muncul ketika Anda fokus menyelesaikan pekerjaan kreatif, menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta, serta menjaga tubuh tetap aktif melalui olahraga.

Hari ini juga membawa kabar baik dalam urusan karier. Sebuah informasi penting terkait pekerjaan berpotensi membuka kesempatan baru yang patut dipertimbangkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut prediksi zodiak Sagitarius, berikut ramalannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Kehidupan asmara Sagitarius dipenuhi peluang menarik. Jangan ragu keluar dari zona nyaman dan membuka diri terhadap orang-orang baru.

Mendekati seseorang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan bisa menghadirkan kejutan yang menyenangkan.

Bagi yang telah memiliki pasangan, meluangkan waktu berkualitas bersama akan mempererat hubungan. Suasana hangat dan komunikasi yang baik akan membuat hubungan semakin harmonis.

Karier

Karier Sagitarius menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Anda diperkirakan menerima telepon atau email penting yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau peluang profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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