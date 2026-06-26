Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 27 Juni 2026: Kendalikan Emosi, Asmara Menghangat, Karier Tetap Melaju

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember – 19 Januari) diprediksi menghadapi hari yang cukup dinamis.

Emosi mungkin lebih mudah naik turun dari biasanya sehingga Anda perlu mencari cara yang sehat untuk menenangkan diri. Berbicara dengan teman dekat atau melakukan hobi favorit dapat membantu mengembalikan suasana hati.

Di sisi lain, kehidupan asmara terlihat semakin menarik, sementara dalam urusan pekerjaan Anda diingatkan untuk tidak takut mengakui kesalahan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga untuk berkembang.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Capricorn di hari Sabtu, 27 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

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Cinta

Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk lebih memperhatikan diri sendiri.

Merawat penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri akan membuat hubungan terasa semakin hangat dan romantis.

Jangan ragu menunjukkan sisi terbaik Anda kepada pasangan. Perhatian kecil dan sikap penuh kasih dapat mempererat ikatan emosional.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang berpeluang bertemu banyak orang baru. Dari sekian banyak pertemuan, ada satu sosok yang diprediksi mampu mencuri perhatian. Zodiak berelemen api maupun air berpotensi menghadirkan kecocokan yang menarik.